يارا تغني شارة مسلسل "كله بالحب"

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"الخليج 365": أطلقت الفنانة اللبنانية يارا شارة المسلسل المصري "كله بالحب" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، رؤية فنية وإنتاج كاسيت - محمد حامد، وقد قامت يارا بتسجيلها في دبي.

نفيد بالذكر أيضاً أنّ المغنية اللبنانية كانت قد أطلقت في بداية شهر أبريل شارة باللهجة المغربية تحت عنوان "آه عالمكتوب" للمسلسل المغربي "ولاد العم" الذي سيعرض على قنوات mbc الشهر المقبل.



كما وستباشر يارا بإطلاق أغاني ألبومها الخليجي الجديد وذلك بعد شهر رمضان، بعد أن حصدت الملايين من المشاهدات على "غير الناس" و"ما ودعوني" خلال شهرين فقط.