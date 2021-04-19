فن ومشاهير

يارا تغني شارة مسلسل "كله بالحب"

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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"الخليج 365": أطلقت الفنانة اللبنانية يارا شارة المسلسل المصري "كله بالحب" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، رؤية فنية وإنتاج كاسيت - محمد حامد، وقد قامت يارا بتسجيلها في دبي.
نفيد بالذكر أيضاً أنّ المغنية اللبنانية كانت قد أطلقت في بداية شهر أبريل شارة باللهجة المغربية تحت عنوان "آه عالمكتوب" للمسلسل المغربي "ولاد العم" الذي سيعرض على قنوات mbc الشهر المقبل.


كما وستباشر يارا بإطلاق أغاني ألبومها الخليجي الجديد وذلك بعد شهر رمضان، بعد أن حصدت الملايين من المشاهدات على "غير الناس" و"ما ودعوني" خلال شهرين فقط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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