شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 7.. غفران يمهل عساف 24 ساعة لإعادة والدته وإلا سيقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON بلقاء غفران "أمير كرارة" في منزل عساف "أحمد السقا"، حيث حضر وأمهله 24 ساعة فقط ليعد له والدته إلى منزله وإلا أنه لن يتركه على قيد الحياة، ويعود إلى منزله ويجتمع بكل رجاله يخبرهم بما فعله مع عساف، وتسمع الخادمة هذا الحديث وتذهب مسرعة إلى جليلة "مى عمر" وتخبرها بما حدث لتأمرها جليلة بالذهاب إلى عساف وتطلب منه لقائه مرة أخرى.

دميرى "محمد جمعة" لم يحضر اجتماع غفران مع الرجال، ويزور أخته عزيزة "منة فضالى" ويجدها متعاطفة مع عساف الذى أصبح وحيدًا أمام الكل، ليخبرها دميرى أيضًا أن عساف صعبان عليه ويرى بأنه محتاج له، وتحاول زوجته "مروى الأزلى" إبعاد فكرة الوقوف في صف عساف خوفًا من بطش غفران وخسارة الشغل وكل شيء ولكن زوجها مصمم على ما يفكر فيه بدعم أخيه.

بكرى يجتمع بالغجر ويخبرهم بأنه سينقلهم إلى أرض جديدة بدلاً من أرض غفران، وتحديدًا في الضفة الثانية وهى أرض عساف، وبعد اتفاقهما على نزول الغجر للعيش في الأرض مقابل إعطاء عساف 18 مليون جنيه، يتحدان في مواجهة غفران.



مسلسل نيل الاغراب 7

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



عساف الغرايب



غفران الغريب



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 7



مسلسل نسل الاغراب