شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن أب الحلقة 7 .. سامى مغاورى يتفاجأ بوجود على ربيع فى مسابقة أحسن أب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "أحسن أب" الذى يعرض على قناة الحياة من بطولة الفنان على ربيع، بعمل اختبارات في مسابقة أحسن أب الذى يشترك فيها كل من الفنان أحمد الشامى وهشام إسماعيل وأحمد التهامى ومصطفى بسيط، وتصفية بعض المتسابقين للفوز بجائزة قدرها 300 ألف دولار.



على ربيع

وانتقل المشهد إلى الفنان سامى مغاورى الذى يتحدث مع صديقه سليمان عيد عن أن زوجته جيهان خليل تشاهده مثل أبوها، الأمر الذى اضطر سليمان عيد بالاقتراح على مغاورى التغيير في شكله، إلى حين يتفاجأ مغاورى بوجود ابنه الفنان على ربيع في التليفزيون وهو يشارك في مسابقة أحسن أب.



سامى مغاورى وسليمان عيد

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.