تامر حسني يتفوق على منافسيه.. النجم الأكثر طلبًا في السينما العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تشهد ساحة الأفلام السينمائية المصرية منافسة شديدة بين أبرز نجوم الشاشة الكبيرة على مستوى الدّول العربية كافّة ويعتبر شباك التذاكر المقياس الأساسي لتحديد أسعار الأفلام وذلك إستناداً على الممثلين الأكثر جذباً للجمهور.

رئيس غرفة صناعة السنيما المصرية الأستاذ محمد حسن رمزي كشف وبحسب الأرقام أن أفلام تامر حسني وإلى جانب تصدّرها المنافسة السينمائية في مصر تباع بأسعار مرتفعة جداً تفوق أفلام عادل إمام وأحمد حلمي في مختلف البلدان العربية ومنها الأردن، لبنان، سوريا، الكويت، المغرب وغيرها.

هذا وأشار أن تامر حسني أنجح فنان بعد العندليب عبد الحليم حافظ حيث كان الوحيد الذي حقق بين منافسيه أرقاماً قياسية في السينما العربية بعد آخر أفلام حافظ “أبي فوق الشجرة” الذي عرض عام 1969.

وتأني هذه التصريحات لتؤكد من جديد وبالأرقام أن تامر حسني الأكثر جماهيريةً وطلباً على مستوى العالم العربي متفوقاً على كل الممثلين والنجوم العرب الآخرين.