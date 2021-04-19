أصالة تعترف: هدّدت أنغام”.. فما موقف الأخيرة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت الفنانة السورية أصالة الضجة مجدداً بسبب تصريحات أدلت بها أثناء لقاء أجري معها ضمن برنامج “سوالف رمضانية 2” الذي يبث عبر الميزة الجديدة Twitter Spaces على حساب “روتانا” في تويتر.

وتحدثت أصالة عن العلاقة بينها وبين الفنانة المصرية أنغام وأشارت إلى أنها تحاول الاتصال بها إلا أنها لا تجيب. وتابعت أنها أرسلت إليها 3 رسائل هددتها في الأخيرة بأنها قد تحضر إلى منزلها وتتفاهم معها.

ويذكر أن الفنانة السورية وجهت في وقت سابق، وبعد عامين من الانقطاع، رسالة إلى نظيرتها المصرية ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للأخيرة ظهرت فيها برفقة ولديها.

وأرفقتها بالتعليق: “بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار”.

وأضافت: “لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه ”

وردت أنغام على الاعتذار وأعادت نشره وكتبت معلقة: “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما اقدرش غير أني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.