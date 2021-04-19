مباحثات أمريكية روسية تنشد قمة بين بوتين وبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الروسي احتمالية عقد قمة رئاسية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المسؤولين رفيعي المستوى الإثنين.



وجرى خلال الاتصال الذي أجراه سوليفان بنظيره الروسي نيقولاي باتروشيف بحث عدد من القضايا الإقليمية والعالمية واحتمالية عقد قمة رئاسية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

بدوره، أبلغ مستشار الأمن القومي الروسي نظيره الأمريكي أن العقوبات الغربية ضد موسكو "غير مبررة".

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أن التدخل الأمريكي في شؤون بلادنا غير مقبول

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي ونظيره الأمريكي، ناقشا في اتصال هاتفي محاولة الانقلاب في بيلاروسيا.

وقال بيسكوف، اليوم للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد بحث هذا الموضوع بالفعل في محادثة بوتين وبايدن: "نعم، أستطيع".

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو ومينسك إنهما أوقفتا مجموعة خططت لتنفيذ انقلاب مسلح في بيلاروسيا واغتيال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.