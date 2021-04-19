شكرا لقرائتكم خبر عن بصور أبيض × أسود.. وائل عبد العزيز يدعو لوالديه بالشفاء: أطيب وأطهر خلق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، عن أمنياته بالشفاء العاجل لوالدته ووالدته، اللذين يمران بأزمة صحية، لم يكشف عن طبيعتها، مؤكدًا أنهما من أطيب وأنضف وأطهر خلق الله على وجه الأرض، طالبًا من جمهوره ومتابعيه الدعاء لهما بالشفاء.



والدا وائل عبد العزيز

ونشر وائل، عدة صور بالأبيض والأسود، جمعته بوالديه وأشقائه فى فترة الطفولة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "والدى ووالدتى أطيب وأنضف وأطهر خلق الله على وجه الأرض، ربنا يشفيكم ويديكم الصحة والعافية.. دعواتكم".





وفى وقت سابق من العام الجارى، هنأ وائل عبد العزيز، شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، حيث نشر وائل صورة مع ياسمين وشقيقهما الأكبر ليهنئها بعيد ميلادها عبر حسابه على فيس بوك، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وانتى طيبة.. ربنا يكرمك ويبعد عنك أى شر".



وائل عبد العزيز فى طفولته مع والديه وشقاءه

وقبلها بأيام، وجه وائل عبد العزيز رسالة إلى شقيقته ياسمين، من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، قال فيها: "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مش عايز حاجة من الدنيا غير إنى أشوفك ناجحة ومرتاحة فى اختياراتك بالشكل اللى يليق بيكى".



