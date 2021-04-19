شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يرزق بمولوده الأول ويسميه مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق المطرب كريم أبو زيد، بمولوه الأول، وقد أطلق عليه اسم "مراد"، وقد أعلن مؤخرًا على صفحته "فيس بوك" قائلاً: الحمد لله رزقت بمولودى الأول مراد باشا كريم أبو زيد ألف حمد وشكر ليك يارب، وأحب أشكر كل واحد باركلى على مولودى الجديد، عقبال عندكم يارب.



المطرب كريم ابو زيد

وأعرب مؤخرًا المطرب كريم أبو زيد عن سعادته عن ردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح فيديو كليب "فكك من الناس" والذى يحمل اسم ألبومه الأخيرالذى طرحه مؤخرا وحقق نجاح كبير .

كريم قال في تصريحات لـ"الخليج 365" الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا أنه قدم كليب مختلف وهو مايعتاد عليه دائما في أعماله وحرصه على التجديد والاختلاف ويتمنى ان ينال الكليب اعجاب جمهوره مؤكدا خلال الفترة المقبلة أقدم عدد من المفاجآت.

وتقول كلمات الاغنيه: الدنيا حطت عليا، وجابت اَخر اِللي فيا، عاوز اعيش يا ناس شويه خلاص انا سلمت، الدنيا شاكب و راكب وناس فاتها المراكب، يا صاحبي مـ الدنيا حاسب، خلاص انا اتبهدلت، فكك من الناس دي الجنة يا اخويا من غير الناس .

ويحمل الألبوم اسم "فكك من الناس"، ويضم 5 أغنيات فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامي عبده.