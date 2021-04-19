شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يتجاهل أخبار ارتباط أنا دى أرماس بالظهور بصحبة ابنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل بن أفليك يركز على علاقته بأبنائه من زوجته السابقة جينيفر جارنر خلال الفترة الحالية، ولا يهتم بصحة أخبار دخول صديقته السابقة آنا دي أرماس في علاقة جديدة بعد انفصالهما مطلع العام الحالي من عدمها.

ورصد موقع الديلى ميل عدة صور لممثل هوليود أثناء سيره في شوارع كاليفورنيا، بصحبة ابنه صامويل البالغ من العمر 9 سنوات، وأضاف موقع الديلى ميل أن ظهور أفليك مع ابنه يعتبر رسالة للجميع لأنه لا يكترث بشأن صديقته السابقة ولا يركز سوى في عمله وأبنائه من جارنر الذى انفصل عنها في عام 2015.



بن افليك بصحبة ابنه

وكانت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، أثارت الشكوك حول دخولها في علاقة جديدة، وذلك بعدما انفصلت عن الممثل بن أفليك في وقت سابق من بداية العام الجارى، بعد علاقة تكهن الكثيرون بأنها قد تتطور إلى الزواج.

وذلك بعدما رصد موقع pagesix وجود دى ارماس بصحبة رجل غامض مثلما وصفه التقرير، مؤكدين أن النجمة التي تتخطى الـ 30 من عمرها ظهرت بصحبة هذا الرجل أثناء نزهتهما في هوليود هيلز، مما يشير إلى آنا دي أرماس، قد تدخل علاقة جديدة بصحبة صديق جديد دون تأكيد واضح من الموقع.



بن افليك

جدير بالذكر أن الثنائى بن أفليك وآنا دي أرماس ارتبطا بعلاقة دامت أكثر من 10 شهور، تخللها رومانسية اهتمت بها المواقع الأجنبية قبل أن يتفاجأ الجميع من قرار الانفصال مطلع العام الحالى، ورغم وجود شكوك وتكهنات حول إمكانية عودتهما قطعت دي أرماس الطريق تماماً بنفيها الأمر فى وقت سابق.