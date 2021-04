شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتصدر Billboard 200 للمرة التاسعة بألبوم معاد تسجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت نسخة تايلور سويفت المُعاد تسجيلها من البوم Fearless إلى المركز الأول على مخطط Billboard 200، حيث ذكرت الديلي ميل أن النسخة التي تم إصدارها حديثًا من ألبومها لعام 2008 ، وصلت إلى قمة القائمة عند إصدارها ، جاءت على رأس أي جهود استوديو أخرى.



تيلور سويفت تتصدر Billboard 200

وهذه هي المرة التاسعة التي تصل فيها المغنية البالغة من العمر 31 عامًا إلى المركز الأول في مخطط Billboard 200، بينما كشفت أيضًا أنها تعمل بالفعل على إعادة تسجيل البومات اخري.

وعلي جانب اخر حققت تايلور سويفت، رقما تاريخًا جديد في الرسم البياني مع إعادة إصدار ألبومها المعاد تسجيله عام 2008 Fearless ، والذي أصبح رقم واحد في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت المغنية ، البالغ من العمر 31 عامًا ، ثلاثة ألبومات تتصدر المخططات UK chart في 259 يومًا فقط ، وذلك بفضل إصدار Folklore و Evermore ، وهنا تكون قد حطمت الرقم القياسي المسجل منذ فترة طويلة لفرقة البيتلز منذ 54 وهو تصدر ثلاثة ألبومات في 364 يومًا.

تايلور سويفت

فرقة البيتلز

وكانت قد أعادت المغنية العالمية تايلور سويفت، إصدار ألبوم Fearless وهو يعود لعام 2008، ويعتبر ثاني ألبوم في مسيرتها الفنية، ليصبح أول ألبوم يتم إعادة تسجيله في مسيرتها، ويتضمن 26 أغنية بينها ست أغنيات لم تصدر سابقاً، كما يضم أغنية Love Story بنسخة تايلور سويفت وأخرى ريميكس، وهي رقم 27 في الألبوم الجديد.

وحسب ديلي ميل، الألبوم الجديد يتضمن عددًا من الأغنيات التي حققت نجاحاً كبيراً، مثل: You Belong with Me وFifteen، وكان Fearless، قد حاز على جائزة الجرامي عن ألبوم العام لعام، وأصدر الألبوم بعدما أعلنت تايلور سويفت في العام 2019، عن رغبتها بإعادة تسجيل اعمالها، وهم ستة ألبومات.

وكانت قد كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت، عن مفاجئة جديدة لجمهورها وعشاقها من جميع أنحاء العالم، وهى إطلاق إصدار جديد من أغنيتها love story، التي أصدرتها لأول مرة عام 2009، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى لتعلن عن الإصدار الجديد.

أغنية love story، التى أصدرتها المطربة العالمية تايلور سويفت، كانت نقطة انطلاقها فى عالم الغناء، حيث حققت الأغنية حتي الآن أكثر من 572 مليون مشاهدة، ولها الكثير من النسخ عبر موقع يوتيوب.