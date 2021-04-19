كبار السن هم أكثر احتمالاً لمساعدة الغرباء مقارنة بالبالغين الأصغر سناً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - كشفت دراسة جديدة أن كبار السن أكثر استعداداً لبذل جهد بدني لمساعدة الآخرين مقارنة بالبالغين الأصغر سناً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

أجرى الباحثون في المملكة المتحدة تجارب ركزت على استعداد الناس لبذل جهد بدني لصالح الناس على الجانب الآخر من حاجز العمر.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 85 كانوا أكثر عرضة لبذل مجهود إضافي مقارنة بالبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 36.

تدعي الدراسة أنها أول من أظهر كيف يتغير السلوك “الاجتماعي” المجهد، الذي يهدف إلى إفادة الآخرين، مع تقدم الناس في السن.

وقالت مؤلفة الدراسة باتريشيا لوكوود من جامعة برمنغهام: “ركزت الكثير من الأبحاث على التغييرات السلبية التي تحدث مع تقدم الناس في السن”.

“نظهر أن هناك فوائد إيجابية للوصول إلى مرحلة الشيخوخة أيضاً ، ولا سيما كبار السن الذين يبدو أنهم أكثر استعدادًا لبذل جهد لمساعدة الآخرين.

“هذه السلوكيات الاجتماعية الإيجابية مهمة حقاً للتماسك الاجتماعي.”

للدراسة ، اختبر فريق البحث مجموعة من 95 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 36 عاماً ، ومجموعة من 92 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 55 و 85 عاماً.

قام كل مشارك باتخاذ 150 خياراً حول ما إذا كان يجب إمساك مقياس دينامومتر محمول باليد أم لا، وهو جهاز لقياس قوة القبضة، مع ستة مستويات مختلفة من مدى صعوبة قبضتهم.

قبل التجربة ، قام الباحثون بقياس أقصى قوة قبضة لكل شخص ، للتأكد من أن مقياس الجهد البدني لم يتأثر بمدى قوة الناس.

لكل قرار ، قيل للمشاركين ما إذا كانوا سيعملون على كسب المال لأنفسهم ، أو لشخص آخر.

أولاً، طلب من المشاركين أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لبذل جهد لكسب المال أم لا.

وإذا قبلوا العرض كان عليهم أن يقبضوا على مقياس الديناميكية المحمولة بقوة كافية للحصول على المكافأة النقدية.

وأظهرت النتائج أنه عندما كانت المهمة سهلة ، كان الشباب وكبار السن على استعداد متساو للعمل مع الآخرين.

ولكن عندما تطلبت المهمة بذل المزيد من الجهد البدني ، كان كبار السن أكثر استعداداً من البالغين الأصغر سناً للعمل لمساعدة الآخرين.

في المقابل ، كان البالغون الأصغر سناً أكثر أنانية وكانوا أكثر عرضة لبذل مستويات أعلى من الجهد لإفادة أنفسهم.

على الرغم من القصص الجميلة عن الشباب الذين يساعدون كبار السنّ خلال الوباء الحالي ، تظهر الدراسة أن كبار السن هم أكثر احتمالاً للمساعدة عندما لا تكون هناك فائدة شخصية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ماثيو أبس من جامعة برمنغهام: “اقترحت الأبحاث السابقة أن كبار السن كانوا اجتماعيين أكثر من الشباب لأنهم يتبرعون بمزيد من المال للجمعيات الخيرية”.

“لكن مقدار المال أو الوقت المتاح للناس يتغير كثيراً مع تقدمنا في السن ، لأن كبار السن قد يظهرون أكثر إيجابية.

“أردنا التركيز ببساطة على استعداد الناس لبذل جهد نيابة عن شخص آخر ، لأن هذا لا ينبغي أن يعتمد على ثروتك أو الوقت المتاح لديك.

“أظهرت نتائجنا بوضوح شديد أن المشاركين في فئتنا العمرية الأكبر سناً كانوا أكثر عرضة للعمل بجد من أجل الآخرين ، على الرغم من أنهم لن يحصلوا على مكافأة مالية كبيرة لأنفسهم.”

وفقاً للفريق ، فإن فهم كيفية تغير السلوك الاجتماعي الإيجابي مع تقدم الناس في السن “أمر بالغ الأهمية” للتنبؤ بتأثير مجتمع الشيخوخة.

تشير التوقعات من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أنه بحلول أواخر 2060 ، من المحتمل أن يكون هناك 8.6 مليون شخص إضافي تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً وما فوق، وهو عدد سكان يبلغ تقريباً حجم لندن.