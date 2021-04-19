هل صحيح أنه يتمّ أكل روّاد الفضاء من قبل باقي أفراد الطاقم في حال موتهم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - فقدت 21 روحاً تقريباً منذ أن صعد الرجل الأول على متن صاروخ وانطلق إلى الفضاء قبل 60 عاماً ، ولكن مع استعداد وكالات الفضاء لأول مهمة بشرية إلى المريخ ، فإن الكثيرين على يقين من أن عدد الأموات سيرتفع بالتأكيد.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

سيقضي رواد الفضاء المتجهون إلى الكوكب الأحمر سبعة أشهر على الأقل داخل كبسولة على مسار لم يتخذه البشر أبداً، وإذا نجوا من الرحلة إلى الكوكب الأحمر ، فسوف يتحملون البيئة القاسية في عالم المريخ.

عندما يموت أحد أفراد الطاقم ، سيستغرق الأمر شهوراً أو سنوات قبل إعادة الجسم إلى الأرض ، مما يثير سؤالاً واحداً: ماذا يحدث لجسم الشخص الذي يموت في الفضاء؟

اقترح الخبراء عدداً من الطرق للتخلص من الجسم ، بما في ذلك “التخلص منه” في الهاوية المظلمة أو دفن الشخص على سطح المريخ، لكن البقايا ستحتاج أولاً إلى حرقها حتى لا تلوث السطح.

ومع ذلك، تم تقديم سيناريو لأسوأ الحالات وهو عندما ينفد أبطال الفضاء من الطعام ويبقى الشيء الوحيد الصالح للأكل هو جثة زميلهم في الطاقم الذي توفي.

لم تضع ناسا بروتوكولات للتعامل مع الموت في الفضاء، لكن الباحثين في جميع أنحاء العالم عملوا على كيفية التخلص باحترام من جثة رائد فضاء متوفي، وفقاً لما أوردته مجلة Popular Science.

إذا مات أحد أفراد الطاقم أثناء القيام برحلة أكثر من 170 مليون ميل إلى المريخ ، يمكن وضع الجسم في التخزين البارد أو تجميده حتى تهبط المركبة.

إنّ التجفيف بالتجميد في الفضاء يختلف كثيراً عن الأرض، سيتمّ الاحتفاظ بالجسم خارج الكبسولة حيث سيغطيه الفضاء بالجليد.

ولكن إذا كان إبقاء الجثة باردة ليس خياراً متاحاً، يمكن للطاقم الباقي على قيد الحياة إرسال رفيقهم المتوفي إلى الفضاء.

وقالت كاثرين كونلي من مكتب حماية الكواكب التابع لناسا لـ Popular Science: “في الوقت الحالي ، لا توجد إرشادات محددة في سياسة حماية الكواكب ، سواء على مستوى ناسا أو على المستوى الدولي ، والتي من شأنها معالجة” دفن ” رائد فضاء متوفي عن طريق إطلاقه في الفضاء.”

إنّ إطلاق الجسم في الفضاء يبدو الخيار الأسهل، حيث سيصبح محاصراً في مسار المركبة ويظل موجوداً بالضبط حيث تم تركه.

وإذا اختارت العديد من البعثات هذه الطريقة ، فإن الصواريخ المستقبلية المتجهة إلى المريخ ستمرّعبر بحر من الجثث.

عندما يصل رواد الفضاء إلى المريخ ، سيواجهون تحديات جديدة تهدد البقاء على قيد الحياة ، أحدها الإشعاع.

تشير البيانات السابقة للكوكب الأحمر أنه يتعرض للإشعاع 700 مرة أكثر من الذي تتعرض له الأرض.

يمكن للإشعاع تغيير نظام القلب والأوعية الدموية ، وإلحاق الضرر بالقلب ، وتصلب الشرايين وتضيقها ، أو القضاء على بعض الخلايا في بطانات الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وربما ينتهي الأمر بالموت.

في هذه الحالة ، سيكون من الضروري الدفن في المريخ ، لكن ناسا لديها قوانين صارمة حول تلويث الكواكب الأخرى بالميكروبات الأرضية.

“فيما يتعلق بالتخلص من المواد العضوية (بما في ذلك الأجسام) على سطح المريخ ،” قال كونلي التابع لناسا لـ Popular Science ، ” نحن لا نفرض أي قيود طالما تم قتل جميع ميكروبات الأرض، لذلك سيكون من الضروري حرق الجثث.”

ومع ذلك ، لن يتم دفن كل رائد فضاء ميت على الأرجح ، ولكن قد يتم تناوله بطريقة أخرى حتى يتمكن الآخرون من البقاء على قيد الحياة.

قد يبدو الأمر بربرياً ، لكن الخبراء يتطلعون إلى ما حدث عندما تحطمت طائرة في جبال الأنديز في عام 1972.

لم يكن لدى الركاب أي طعام ولا وسيلة للتواصل ، لذلك وبهدف البقاء على قيد الحياة ، اتخذوا القرار الصعب بتناول أولئك الذين ماتوا عندما سقطت الطائرة.

وقال عالم أخلاقيات البيولوجيا بول ولب: “هناك نوعان من النهج لذلك. يقول المرء على الرغم من أننا مدينون للجسم بقدر هائل من الاحترام ، إلا أن الحياة أساسية ، وإذا كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للمرء أن ينجو بها هي أكل الجسم ، فهذا مقبول ولكنه غير مرغوب فيه.”