ياسر جلال لـ”صوت بيروت انترناشونال”: في “ضل راجل ” رسالة إلى كل الآباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

ياسر جلال ممثل صاحب باع طويل في عالم الدراما التلفزيونية. قدم العديد من الادوار التي لاقت استحسان الناس. عرفه الجمهور عندما شارك النجم الراحل نور الشريف في مسلسل “لن اعيش في جلباب ابي” ثم قدم مجموعة من الاعمال الى ان اصبح منافسا قويا في دراما رمضان المصرية . ويعرض له حاليا مسلسل “ضل راجل” فماذا يقول ياسر جلال لصوت بيروت انترناشونال عن هذا العمل وهل تتشابه مع حياته كأب ” اي شخصية اجسدها لا يوجد اي تشابه بيني وبينها وكلها مواقف درامية خاصة بالشخصية التي العبها وانا ممثل احاول التعبير عنها بالاداء التمثيلي.

وعن اختياره لموضوع العنف ضد المرأة في مسلسل “ضل راجل” يقول :” انا ضد العنف تجاه المراة اذ ان عاداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليها لا تسمح بالتعامل مع المراة بشكل لا يليق بها لان المراة هي الام والابنة والزوجة وهؤلاء اللواتي يصنعن المجتمع. فهن يقدمن ادوار ايجابية والفعالة والمرأة اثبتت وجودها بشكل قوي وهذا بدا ظاهرا في مجتمعاتنا العربية .

ياسر جلال

ويضيف ” تشجعت للمشاركة في “ضل راجل” لاني احرص على تقديم عمل يهم الناس ولا تتعارض مع الاخلاق والقيم والمباديء العربية وقد وجدت ان دور الاب في العمل وهو يساند ابنته امر مهم جدا وفيه رسالة واضحة لكل رجل ان يكون صديقا لابنته كي لا تقع في اخطاء مريبة كما حصل في المسلسل. وعن تعاونه للمرة الثانية مع الممثلة اللبنانية نور يقول ياسر جلال ” الممثلة نور من اكثر الممثلات التزاما واحتراما واجتهادا وانا سعيد انني التقي بها للمرة الثانية بعد نجاحنا في مسلسل “رحيم” وافرح عندما اقدم مشاهد تجمعني بها . وايضا الممثلة نيرمين الفقي التي تشاركنا بطولة المسلسل فهي صديقة قديمة وتملك كاريزما كبيرة , واعتبر دورها نقلة نوعية في مسيرتها الفنية. وعن رأيه بقول الممثل الاول اي “نمبر وان” اوضح ” موضوع الاول او الاحسن لا اؤمن به اذ كل ممثل له مذاق وطعم مختلف عن الاخر . ولو اتفقت كل الاذواق لبارات كل السلع” كما يقول المثل الشائع. وبصراحة الساحة تتسع للجميع وكلنا نقدم اشكالا درامية مختلفة كي نسعد الجمهور فالفن رسالة سامية هدفها تقديم اشياء جميلة.

ومع احترامي لكل الزملاء اقول نحن لدينا ثروة قومية كبيرة جدا اسمها نجوم مصر ولا بد ان نفتخر بهم وموضوع المنافسة امر محتوم لان كل فنان يبذل مجهودا لارضاء الجمهور. وعن الاعمال التي يتابعها في شهر رمضان قال ” احب مشاهدة جميع الاعمال لكي اهنيء زملائي لانني اقدر مجهودهم وبما انني ما زلت مشغول بتصوير “ضل راجل” احرص بعد العودة الى المنزل الى مشاهدة مسلسل “الاختيار 2” لانه عمل قومي مهم جدا و “هجمة مرتدة” و”اللي مالوش كبير” و”نسل الاغراب” وارى ان هذا العام مائدة المسلسلات عامرة بالاعمال المختلفة.