شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير.. ياسمين عبد العزيز تقتحم المشاكل الزوجية بدراما اجتماعية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة ياسمين عبد العزيز، أن تجذب الانتباه بمسلسلها "اللى مالوش كبير" والذى يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالى، خاصة أن أحداث المسلسل سريعة ومشوقة، ويناقش أحد القضايا المهمة التي تخص المجتمع بشكل عام، وتفوقت على نفسها في دور مختلف ومميز.

ومن خلال الأحداث تغير النجمة ياسمين عبد العزيز جلدها وتخلع عباءة الكوميديا التي أرتدتها في السينما لسنوات، وقررت الاتجاه للدراما الاجتماعية وذلك للعام الثانى على التوالي، بعد مسلسلها "ونحب تانى ليه" الذى عرض خلال الموسم الرمضانى الماضى.

وتطرق مسلسل "ونحب تانى ليه" لمناقشة المشاكل الزوجية التي تؤدى إلى الطلاق في النهاية والأزمات النفسية الذى يسببها، ودارت القصة حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل شاب يدعى مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى، والمسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.

وتجدد اهتمامها بالمشاكل الاجتماعية ومناقشتها في مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى يناقش قضية العنف ضد الزوجات، وتدور الأحداث حول "غزل" المتزوجة من رجل أعمال معروف، وهو دائم العنف معها والتجسس عليها، مما يدفعها إلى اللجوء إلى احد القبضايات ويدعى "الخديوى" ليخلصها من زوجها، ويشاركها البطولة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.