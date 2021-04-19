وفاة الفنان العراقي جعفر حسن بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان العراقي، جعفر حسن، الاثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مدينة أربيل، عن عمر ناهز الـ77 عاماً.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان المطرب والملحن جعفر حسن، والذي وافته المنية هذا اليوم إثر مضاعفات فيروس كورونا".

ولد جعفر حسن عام 1944 في مدينة خانقين، بمحافظة ديالى، شرق العراق، ثم شق طريقه إلى الفن منذ عام 1958 ليصبح فيما بعد أحد رواد الأغنية السياسيّة العراقيّة، وهو صاحب أغاني "عمي يابو جاكوج" و"عمال نطلع الصبح" و"يا حبّي يا بغداد" و"وديني البصرة" والعديد من الأغاني.

وفي عام 1970 لحن جعفر حسن قصيدة "اغضب كما تشاء" للشاعر نزار قباني، وبعدها بـ4 سنوات أسس فرقة الروّاد المركزية وقدم العديد من الأغاني الوطنية والسياسية والشعبية حينها.

وبسبب مواقفه السياسية من النظام السياسي آنذاك، اضطر الفنان جعفر حسن الذي ينحدر من القومية الكردية الفيلية، إلى مغادرة البلاد والعيش في المهجر، لأكثر من 3 عقود، لكنه عاد عام 2004، للاستقرار في إقليم كردستان.

