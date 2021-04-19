نيكول سابا تعلن تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تعافيها من فيروس كورونا.

وكتبت نيكول سابا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها، أهمّ شي لأنك بتحسّ إنك ما كنت عايش وكل شئ كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص، الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة، ويلّي جايي اكيد أحلى.. لأنك أقوى".

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، منذ أيام، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا.

ونشر برنامج "ع غير الكوكب"، على حسابه بموقع تويتر خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها قالت فيها "حمد لله على كل شيء".