بعد إعلان زوجها تطليقها… هالة صدقي تعلّق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 4:34 مساءً

علقت الفنانة المصرية، هالة صدقي، على الأخبار التي نشرها زوجها، سامح سامي، واعلن فيها قيامه بتطليقها منذ أيام.

وقالت هالة صدقي، فى فيديو بثته الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها على انستغرام من إمارة دبي، إن ما فعله زوجها يعد طلاق “أونطة” لأنه لا يوجد في مصر طلاق لمعتقني الديانة المسيحية.

وكشفت هالة صدقي خلال مشاركتها فى برنامج “شيخ الحارة”، حقيقة الأرض التي يبلغ سعرها في الوقت الحالي 8 ملايين جنيه، والتي كتبها زوجها باسمها، وقالت إنه لم يقدم لها مهرا أو شبكة أو شقة، وقال لها إنه يملك قطعة أرض ولكن لا يوجد لها مشتر، وبعد تدخل أحد الأصدقاء كتب هذه الأرض باسمها وكانت تبلغ قيمتها وقتها 50 ألف جنيه.

وقامت هالة صدقي بعرض عدد من الصور الخاصة بزوجها سامح سامي، حيث قال شيخ الحارة إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات اللاتي تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقي على الفيسبوك مؤكدا آن من ظهر في الصور زملاؤه، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.