شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لفيلم "Annette" هدية افتتاح مهرجان كان السينمائي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي آدم درايفر، عن التريلر الرسمي لفيلم Annette الجديد المقرر أن يكون فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، التي ستنطلق يوم 6 يوليو المقبل، ويشاركه في البطولة النجمة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار.

ونشر درايفر، التريلر الرسمي الذي وصل مدته لما يقارب الدقيقتين عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، ليعلن عن وصول أول لقطات الفيلم الذى تم وصفه بـ"الهدية" لافتتاح الدورة المقبلة من مهرجان كان.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم كعرض عالمي أول بعد حفل الافتتاح في Grand Théâtre Lumière في قصر المهرجانات في كان، كما سيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس وقت عرضه بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.



Annette

جدير بالذكر أنه بسبب جائحة COVID-19 المستمر، تم تأجيل مهرجان كان السينمائي 2021 من مواعيده المعتادة في مايو إلى يوليو وسيستمر من 6 إلى 17 يوليو. سيرأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم الدولية التي ستحكم على ألقاب مسابقة كان الدولي لهذا العام.