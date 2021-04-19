شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي توما عضواً بمجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن انضمام عدلي توما لمجلس أمناء المهرجان الذي ترأسه السفيرة ميرفت التلاوي، وذلك بمبادرة من المهرجان لكون المهندس عدلي توما يعتبر إضافة مهمة لمجلس الأمناء بإعتباره صاحب خبرات كبيرة في مجال ريادة الأعمال وتنمية وتدريب الشباب وهو ما يتوافق مع أهداف المهرجان.

وأكدت إدارة المهرجان أن عدلي توما رحب بالانضمام لمجلس الأمناء، نظرا لتوافق الدور المجتمعي الذي يلعبه المهرجان في تدريب الشباب مع الدور الذي يؤديه باعتباره رئيسا لمؤسسة تنموية مثل جيمناي أفريقيا، وهو ما يجعل هناك ضرورة لشراكة مستقبلية في مجالات التدريب والتتنمية الخاصة بالشباب.



المهندس عدلى توما

وأشارت إدارة مهرجان أسوان، إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع عدلي توما بحضور السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء ومديرة منتدى نوت لقضايا المرأة، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، حيث تم تبادل وجهات النظر وطرح الأفكار الخاصة بكيفية تطوير أوجه الدعم التي يقدمها المهرجان للشباب من كافة الأعمار، خاصة في مجال التكنولوجيا وتحديدا في مجال السينما، حيث قدم المهندس عدلي توما أفكارا رائعة سيتم ترجمتها عمليا على أرض الواقع والإعلان عنها في الفترة المقبلة .

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين والنجمة دنيا سمير غانم، بينما يكرم في حفل الختام المخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار .