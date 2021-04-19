شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تعلن تعافيها من كورونا: "خُلقت من جديد.. والحمد لله على الشفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة اللبنانية نيكول سابا، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا بعد أن أكدت قبل أيام إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هي وزوجها يوسف الخال، وغردت نيكول سابا على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها أهمّ شي لأنك بتحسّ أنك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص".



نيكول سابا على تويتر

وأضافت النجمة اللبنانية نيكول سابا، في رسالتها عن تعافيها من كورونا: "الحمد لله على نعمة الشفاء والصحة واللّي جاي أكيد أحلى.. لأنك أقوى".

وفى وقت سابق، كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا، عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان يوسف الخال منذ ما يقرب من 10 أيام، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وقالت النجمة نيكول سابا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أُصبت منذ أكثر من 10 أيام، وحالتى تشهد تحسنًا كبيرًا، والأعراض اللي ظهرت عليّ خفيفة جدا، ولكن الأصعب كان أول 3 أيام، وكان عندى تكسير في الجسم جامد جدًا.

وكانت الفنانة نيكول سابا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هي وزوجها يوسف الخال، حيث شاركت إحدى التغريدات التي تؤكد إصابتها عبر حسابها الشخصى على "تويتر" لتؤكد صحة الإصابة قائلة: "الحمد لله على كل شيء".

وسرعان ما حصدت سابا، عددا كبيرا من التعليقات التي تتمني لها الشفاء العاجل هي وزوجها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقبل ذلك، أعلنت الفنانة نيكول سابا عودتها للساحة الغنائية، بعد فترة كبيرة اقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، فى فبراير الماضي، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى.