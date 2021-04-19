شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "اللى مالوش كبير" لقاءات كوميدية بين غزل "ياسمين عبد العزيز" ومفاتن "إيمان السيد" التي أتى بها الخديوى "أحمد العوضى" لتعتني بغزل أثناء فترة مكوثها في مزرعته بعد هروبها من زوجها عابد "خالد الصاوى".

وخلال الحلقة حدث أكثر من موقف كوميدى بين غزل ومفاتن، حيث روت مفاتن لغزل قصة أزواجها الثلاثة التى أحبتهم ثم توفوا، ليدور حوار كوميدى بين الإثنين، وقالت مفاتن: "أنا لما بحب حد بيموت على طول" لترد عليها غزل: "وأنتى حبتينى" لتقول مفاتن: "جدا" ثم تقول لها: "يخربيتك بقولك إيه روحى حبى عابد تيمور، فى إشارة منها أنها تريد التخلص من زوجها عابد.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض علىقناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.