شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تُضحك وتبكى المشاهدين بنفس الوقت فى 7 دقائق من "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا بعد يوم وحلقة بعد حلقة، تثبت النجمة منى زكى أنها ممثلة من طراز فريد وحبها للتمثيل يفرض عليها أن تقدم الشخصية بكل تفاصيلها وبمشاعر وأحاسيس صادقة تجعلك تتأكد بأن هذه الشخصية حقيقية وملموسة وليس تمثيلا كما هو معروف بالنسبة للمشاهدين، وتسببت منى زكى من خلال شخصية "هنا" من خلال مسلسل لعبة نيوتن، أن تفرض على عشاق الدراما بأن يكون في صدارة المسلسلات الأكثر متابعة في الماراثون الرمضانى المليء بالكثير من الأعمال الدرامية الثرية في المحتوى.

منى زكى ومن خلال شخصية "هنا" في الحلقة السادسة من مسلسل لعبة نيوتن المقدر مدتها 36 دقيقة، على منصة watch it، وفى المدة ما بين 16:10 إلى 22:55 دقيقة، أي في حدود 7 دقائق فقط، استطاعت أن ترسم الابتسامة على وجوه المشاهدين بمحاولتها الطريفة في فض اشتباك "زى" وصديقته وفى نفس الوقت أجبرتهم على ذرف الدموع للحالة الرومانسية التي جمعتها في مكالمة هاتفية مع زوجها "حازم الذى يجسده محمد ممدوح.



منى زكى

وشهدت الحلقة تدخل منى زكى في الخلاف الذى نشب بين "زى" الذى يجسده آدم الشرقاوى وصديقته الأجنبية، لتخرج منى زكى مسرعة وسؤالهم عما حد ومحاولة التهدئة لتوجه كلامها للفتاة الأجنبية قائلة "no fight كدة"، وهو الأمر الذى أضحك الجمهور على طريقة حديثها بالإنجليزية التي تقصدها منى زكى بالفعل في أحداث العمل حيث ملزمة باستخدام الإنجليزى بطريقة "ركيكة" وهو عكس الواقع على منى زكى التي تجيد الإنجليزية بطلاقة شديدة، وهذا يحسب لها في استخدام اللغة بهذا الشكل المعتاد عند أغلب المصريين.



منى زكى من مسلسل لعبة نيوتن

وطلبت منى زكى من آدم الشرقاوى المصرى الذى يعيش في أمريكا بأن يصالحها وهو ما قرر أن ينفذه بالفعل وقام باحتضان صديقته، لتطلق صيحات الضحك على المشاهدين بكوميديا الموقف بعد أن وجهت حديثها لـ "زى" وصديقته قائلة: "مش لازم تبقوا لازقين في بعض كده ممكن تتصالحوا بشكل تانى وهما لا يستجيبوا بل يزداد الأمر بينهما وهذا شيء عادى بالنسبة للأجانب، وتابعت منى زكى: "في إيه يا جماعة مينفعش كده مفيش خشى الله يخربيتكوا وتهرب من المنزل سريعا".



منى زكى

أما البكاء والحب الصادق والتسامح بين الزوجين، فهو ما أتقنته منى زكى أيضًا في نفس الوقت في مكالمة هاتفية مع زوجها "حازم" الذى يجسده الفنان محمد ممدوح، بعد حالة من الخصام بينهما، ومحاولته للاطمئنان عليها لتخبره بأنها كشفت عن نوع المولود واتضح أنه "ولد" الامر الذى انتابه سعادة كبيرة وتسببت في بكائه أيضًا، لتسأله عن صوته وبكائه فيخبرها بأنه يرغب في عودتها، وهو ما وعدته به بأنها بمجرد أن تتقاضى أجر من وظيفتها لتدبير ثمن التذكرة وبكلمات وتعابير وجه رومانسية تخبره بأنها تفتقده، وفى وصلة عتاب أيضًا طلبت منه عدم سماع تهديده لها بالطلاق مرة أخرى وحتى لو على سبيل المزاح، لينتهى المشهد بابتسامة سعيدة جميلة.



منى زكى

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



النجمة منى زكى

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.