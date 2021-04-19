شكرا لقرائتكم خبر عن "Godzilla vs. Kong".. الفيلم الأكثر ربحًا فى هوليوود بعد انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Godzilla vs. Kong إجمالي إيرادات 390 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا في هوليوود بعد انتشار فيروس كورونا، متفوقًا علي إيرادات 365 مليون دولار التي حصل عليها فيلم Tenet في الخريف الماضي .

والفيلم تصدر قمة الرسوم البيانية لعطلة نهاية الأسبوع الماضي مع 7.7 مليون دولار بدور العرض الأمريكية لتصل الإيرادات إلى 80.5 مليون دولار حتى يوم أمس الأحد.

وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong قد طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.