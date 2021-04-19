شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان البحر درويش: تامر حسنى امتداد لـ عبد الحليم حافظ لنجاحه بالسينما والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى على توجيه الشكر إلى المطرب إيمان البحر درويش، وذلك بعدما وصفه الأخير بالملك الذى نجح في السينما مثلما كان الحال مع العندليب عبد الحليم حافظ، وذلك أثناء حلوله ضيفًا على بسمة وهبة ببرنامجها، حيث أعاد تامر نشر كلمات إيمان البحر درويش عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها بتوجيه الشكر له ووصف كلماته بأنها بمثابة شهادة عظيمة من فنان عظيم يحبه جدًا.



ايمان البحر درويش

واستكمل قائلاً: "شهادة عظيمة من فنان عظيم بحبه جدًا، كما ذكرت من قبل عن تأثري بخطى العندليب الراحل عبد الحليم حافظ بالمزج بين الغناء و التمثيل وأني فعلا بفرح بالتعليقات اللي بتجمع اسمي معاه في جملة مفيدة من كبار رموز الفن المصري لأنه كان الحلم الفني الأكبر لي منذ طفولتي أيضًا أغنية (ضميني) للنجم الكبير إيمان البحر من الأغاني إللي أثرت في تكويني وإحساسي بأغاني الحب المعاصره".



تامر حسنى على انستجرام

وتابع قائلاً: "وكانت هذه الأغنية بمثابة نقلة كبيرة حديثه لأغاني الحب لجيل جديد، وبالفعل بدأت من عندها ثم بعد ذلك أضافت روحي وشخصيتي وكملت مشواري، شكرًا لأستاذي الفاضل النجم المحترم إيمان البحر درويش".

وكان المطرب إيمان البحر درويش وصف تامر بأنه بمثابة الملك، معللاً ذلك بأن المطرب الذى ينجح فى السينما يكون المسيطر والملك، وهو ما فعله تامر بنجاحه مع بطولته لأفلام عديدة ناجحة، مثلما كان الحال مع عبد الحليم حافظ حينما مزج بين نجاحه فى الغناء والتمثيل معًا حتى صار فى زمنه ملك أيضًاً.