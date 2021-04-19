شكرا لقرائتكم خبر عن أنا دى أرماس تثير الشكوك حول علاقة جديدة بنزهة مع رجل غامض.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الممثلة الكوبية أنا دى أرماس الشكوك حول دخولها في علاقة جديدة، وذلك بعدما انفصلت عن الممثل بن افليك في وقت سابق من بداية العام الجارى، بعد علاقة تكهن الكثيرون بأنها قد تتطور إلى الزواج.



انا دى ارماس بصحبة رجل غامض

ورصد موقع pagesix وجود دى ارماس بصحبة رجل غامض مثلما وصفه التقرير، مؤكدين أن النجمة التي تتخطى الـ 30 من عمرها ظهرت بصحبة هذا الرجل أثناء نزهتهما في هوليود هيلز، مما يشير إلى أن دى ارماس قد تدخل علاقة جديدة بصحبة صديق جديد دون تأكيد وأضح من الموقع.



رجل غامض مع انا دى ارماس

وكانت أثارت النجمة أنا دى أرماس نهاية الشهر الماضى شكوكًا كبيرة حول عودتها لعلاقة من جديد مع الممثل بن أفليك، بعد الانفصال الذى فاجئوا به متابعيهما منذ فترة، وذلك بعدما ظهرت عبر ستورى على حسابها بموقع إنستجرام بصورة ارتدت فيها سلسلة نصف قلب سبق وظهرت بها أثناء سيرها معه في مايو من العام الماضى.



انا دى ارماس

ولكن سرعان ما نفت الأمر من خلال صورة أخرى عبر ستورى إنستجرام أيضًا، كتبت فيها أكثر من كلمة فيها "لا"، لترد بها على كل التقارير التي ربطت بين ظهورها بتلك السلسلة وعودتها من جديد إلى علاقتها مع بن أفليك.