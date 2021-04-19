شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوركا عن دور "الخطيب" فى الاختيار 2: فلاح طيب وضحكوا عليه باسم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل محمد يوركا فى مسلسل "الاختيار 2"، وظهر فى الحلقة الخامسة من العمل، بدور "الخطيب" الفلاح البسيط الذى شارك فى أحداث رابعة وقاموا جماعة الإخوان المسلمين بتجنيده، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه فى الحلقة الخامسة على الرغم من إنه لم يظهر سوى فى ستة مشاهد فقط.

وقال الفنان محمد يوركا لـ"الخليج 365"، ترشحت للدور من خلال "كاستينج" المسلسل، وتم اختيارى لأداء دور آخر غير "الخطيب"، وكنت أرى أن دور الخطيب صعب نظرًا للهجة الفلاحى، ويصادف أن يختارنى دكتور بيتر ميمى فى دور الخطيب الذى كنت أخشى منه، وعملى فى مسلسل الإختيار هو بمثابة تكليف من بلدى لتاريخ يكتب ولابد أن نشارك فيه.

وتابع يوركا، كان هناك تحدٍ لأن مساحة الدور صغيرة، ولابد أن أوصل الموضوع فى خلال المشاهد القليلة التى أقدمها، فالخطيب هو رجل طيب وضحكوا عليه بإسم الدين، وتم عمل غسيل مخ له، وصدق أن ما يحدث فى رابعة هو نفس نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حاولت أن أتقن اللهجة الفلاحى بمساعدة بعض زملائى، والحمد لله تفاجئت بردود الأفعال بعد إنتهاء الحلقة وشعرت أنها بمثابة طبطبة من الله على مجهودى.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.