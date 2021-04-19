عمرو وهبة يُرزق بمولود جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رُزق الفنان عمرو وهبة بمولود جديد، إذ أعلن عن استقباله طفلته، منذ قليل، وكشف عن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

ونشر عمرو صورة من داخل المستشفى، وعلق عليها: "الآنسة ... عمرو وهبة، علشان لسه مش لاقيين اسم، دعواتكم ربنا يبارك فيها ويجعلها ذرية صالحة".

وانهالت التعليقات على الصورة، كتبت كندة علوش: "ألف مبروك".

كما علقت المذيعة مها الصغير "ألف مبروك".

من ناحية أخرى، شارك عمرو وهبة في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.