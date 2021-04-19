سعد الصغير يهنئ حمدي بدر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان سعد الصغير، حمدي بدر مدير أعمال الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، الذي وافق أمس.

ونشر سعد صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ده بقى مش هقول صاحبي لا ده أخويا اللي بجد عشرة عمري، وأخويا اللي في ضهري دايما أبو الرجوله كلها، في اي وقت بيبقا معاك، عيد ميلاد سعيد عليك ياحبيبي ودايما مع بعض وربنا يكرمنا في اللي جاي ودايما في نجاح مع بعض ويكرمك يا أبو قلب طيب أخويا حمدي بدر".

وعلق حمدي بدر: "حبيبي يا أبو السعود ياعشرة العمر".

وأعلن المطرب سعد الصغير زواجه من فنانة شابة تُدعى برلنتي عامر، 4 أبريل الجاري.

نشرت برلنتي عامر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله سعد وهو يهنئها بعيد ميلادها.

وقال الفنان سعد الصغير في الفيديو: "برلنتي كل سنة وأنتي طيبة، كل سنة وأنتي طيبة حبيبة قلبي، مراتي برلنتي عامر، يا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، عيد ميلاد سعيد عليكي حبيبتي، أنتي وش الخير عليا، أنتي كل الدنيا ليا، أم أدهم".