برشلونة يعلن رسمياً انضمامه إلى دوري السوبر الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 2:10 مساءً

أعلن نادي برشلونة رسمياً انضمامه لفكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي، التي أحدثت ضجة عالمية، أمس الأحد.

وقال النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، يوم الاثنين: ”يعلن نادي برشلونة لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع 11 ناديا آخر من أهم الأندية الكروية في أوروبا لتشكيل مسابقة جديدة هي دوري السوبر الأوروبي“.

وأضاف البيان: ”يأمل مؤسسو دوري السوبر الأوروبي إجراء محادثات مع يويفا وفيفا قريبا من أجل إيجاد أفضل الحلول للدوري الجديد وكرة القدم العالمية ككل“.

وينص نظام المسابقة الجديدة على لعب مجموعتين تضم كل مجموعة 10 فرق، وستلعب كل الفرق بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وستقام مواجهات فاصلة بين فرق المركزين الرابع والخامس في المجموعتين لاستكمال فرق دور الثمانية.

وسيكون بين الأندية العشرين 15 ”عضوا مؤسسا“، أي أنه يتبقى ثلاثة أندية من المؤسسين، في الوقت الذي يتردد فيه أن لايبزيغ الألماني وليون الفرنسي وبورتو البرتغالي بين الأندية التي لا تزال تفكر في الانضمام للبطولة الوليدة، وذلك فضلا عن خمسة فرق تتأهل للبطولة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.