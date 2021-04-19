سوزان نجم الدين تكشف سر ارتدائها النقاب.. هل أحبّت أيمن زيدان خلال زواجها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحدّثت الفنّانة سوزان نجم الدين عن سر ارتدائها النقاب، مضطرة، مدة عامين خوفاً من الخطف والقتل في سوريا.

وخلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة “القاهرة والناس”، قالت الممثلة السوريّة إنها “فوجئت بوضع اسمها على صفحات الإرهابيين في الجيش الحر”.

وأضافت: “اتّضح أن كل من يتم وضع اسمه لديهم، يجب ذبحه أو تعذيبه، وبالفعل تم ذلك، ولم يتبق لهم سوى اسمها هي وفتاة أخرى معها”.

وأوضحت: “لم أكن متنقبة ساعتها، وهذا ما جعلنا نتخذ قرار ارتداء النقاب، لأنّه كان هناك خطف وقتل كثير، وبخاصة في السفر، وتعرّضت لظروف صعبة ومخاطر كثيرة”.

ونفت سوزان نجم الدين وجود علاقة حب جمعتها بمواطنها الفنان أيمن زيدان خلال فترة زواجها، قائلةً: “الحب يتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيزا وزميلاً وشريكاً غالياً”.

وتوّجهت لزيدان بالقول: “إنت انسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه”.