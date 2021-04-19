“ولادة جديدة”.. كارول سماحة تكشف كواليس تسجيل ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بدأت النجمة اللبنانية كارول سماحة تسجيل ألبومها الجديد منتصف مارس الماضي استعدادًا لطرحه في الأسواق خلال موسم الصيف المقبل.

وتُشارك كارول سماحة من وقت إلى آخر مُتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بأحدث المستجدات المتعلقة بتحضيرات ألبومها الجديد.

وفي الساعات الماضية نشرت كارول عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” مجموعة صور لها من داخل الإستديو مرفقة بهاشتاغ “ولادة جديدة”، مُشددةً في تعليقها على الصور على الشغف الذي يرافقها أثناء التحضير، فقالت: “شغفي الكبير، العمل في الإستديو على الألبوم الجديد، العمل لا يزال مستمر“.

ويترقب جمهور كارول سماحة بفارغ الصبر صدور ألبومها الجديد الذي يضم أنماطاً غنائية منوعة.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أمّا الأغنية الثانية بعنوان “حياتي”، تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.