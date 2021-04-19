شكرا لقرائتكم خبر عن جمال يوسف بعد تعافيه من السرطان.. مدرس ومدير قناة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز، ظهور الفنان جمال يوسف، الذي ابتعد فترة بعد إصابته بسرطان البلعوم، وعاد مؤخرًا للساحة الفنية من جديد، وظهر الفنان جمال يوسف ضمن أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير"، بشخصية دكتور فؤاد مدير قناة تلفزيونية.

ويشارك الفنان جمال يوسف هذا العام أيضًا في مسلسل "ضل راجل"، للنجم ياسر جلال، حيث يظهر في دور مدرس زميل لبطل العمل، ويتاجر دائمًا بلغة الدين، ولكنه يفعل ما يقول، حيث ينتقد زملائه بينما هو يبالغ في الدروس الخصوصية، والمسلسل يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، وهو من بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

أما مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيزوأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد اللهمحمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.