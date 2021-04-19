شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "كان" يعلن فيلم الافتتاح.. ويصفه بـ"هدية" كان يأملها عشاق السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي علي إنستجرام، عن فيلم افتتاح المهرجان في دورته الـ74 والمقرر إقامته في 6 يوليو، وهو فيلم 'Annette' بطولة النجمة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار والنجم آدم درايفر، وسيتم عرض الفيلم كعرض عالمي أول بعد حفل الافتتاح في Grand Théâtre Lumière في قصر المهرجانات في كان، كما سيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس وقت عرضه بالمهرجان .

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار) ، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

وقال تييري فريمو، مدير مهرجان كان ، في بيان للإعلان عن العرض الأول: "لم يكن بإمكاننا أن نحلم بلم شمل أجمل مع السينما والشاشة الفضية، في قصر المهرجانات حيث تأتي الأفلام لتأكيد روعتها.. سينما المخرج ليوس كاراكس تعبير عن هذه الإيماءات القوية، هذه الكيمياء الغامضة التي تجعل سر حداثة السينما وخلودها".

وأضاف رئيس مهرجان كان بيير ليسكور: "كل فيلم من أفلام ليوس كاراكس هو حدث. وهذا الفيلم يفي بوعوده.. "Annette" هي الهدية التي كان يأملها عشاق السينما والموسيقى والثقافة ، والتي كنا نتوق إليها خلال العام الماضي".

جدير بالذكر أنه بسبب جائحة COVID-19 المستمر، تم تأجيل مهرجان كان السينمائي 2021 من مواعيده المعتادة في مايو إلى يوليو وسيستمر من 6 إلى 17 يوليو. سيرأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم الدولية التي ستحكم على ألقاب مسابقة كان الدولي لهذا العام.