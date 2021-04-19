شكرا لقرائتكم خبر عن قسمة ونصيب .. نانسى صلاح تنفصل عن المخرج سامح عبد العزيز وتحذف صور الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح، انفصالها عن المخرج سامح عبد العزيز، بعد إعلان ارتباطهما رسميًا شهر يناير الماضى، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قسمة ونصيب الحمد لله على كل حال.. نقطة ومن أول السطر"، فيما حرص عدد من أصدقائها ومتابعيها على دعمها من خلال التعليقات، فقالت إحداهما: "ربنا يعوضك خير ويرزقك بالشخص المناسب اللي يستاهلك متزعليش"، كما علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، قائلة: "فعلاً قسمة ونصيب كل شيء مكتوب.. المهم تبقى حلوة زى ما أنتى".



نانسي صلاح

فيما حذفت نانسي صلاح صورها مع سامح عبد العزيز من حسابها الشخصى على منصات التواصل الاجتماعى، والتي كانت أعلنت بها عن ارتباطهما، وكذلك صورهما التى التقطاها خلال احتفالهما بمناسبة عيد الحب الماضى، والتى علقت عليها - أنذاك - "عيد حب سعيد.. حبيبى سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".

نانسى صلاح، فنانة شابة، عرفت كونها أحد مقدمى برنامج SNL بالعربى، كما برزت مشاركتها خلال الفترة الماضية فى عدد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها فيلم "ماما حامل" بطولة النجمة ليلى علوى، كما شاركت فى فيلم "ساعة شيطان"، بطولة خالد الصاوى، وباسم سمرة.

والفنانة الشابة هى خريجة ‏كلية إعلام‏ فى ‏جامعة القاهرة،‏ وشاركت بعدد من المسرحيات فى مسرح جامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفنى بالمشاركة فى فيلم "سكر مر"، بتجسيد دور سامية الشقيقة الصغرى للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

وكانت نانسي صلاح، قالت في تصريحات لـ"الخليج 365" - فى وقت سابق - إنها تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز، في سرية، لأنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى.

وأوضحت نانسى - آنذاك - أن ما أشيع أنها ستتعاون مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز في أعماله المقبلة، هو أمر عار تماما من الصحة، خصوصا أنها تفاضل بين أكثر من عمل حاليا، ولا ترغب في العمل معه حتى لا يتم استغلال الأمر.

ويقدم سامح عبد العزيز بالسباق الرمضاني الحالى، مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد".