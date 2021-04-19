شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أحسن أب الحلقة 6.. سامى مغاورى يتزوج من جيهان خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوج الفنان سامى مغاورى والد الفنان على ربيع في مسلسل "أحسن اب" من الفنانة جيهان خليل التي تعرف عليها في إحدى محلات الملابس، فيما تظهر طليقته الأخرى الفنانة نادية العراقية وتذهب إليه، وتطالبه بأموالها التي نصب عليها فيها، ويتدخل صديقه الفنان سليمان عيد ويحل الموقف.

وشهدت أحداث الحلقة، حديث الفنان أحمد الشامى مع على ربيع ويجتمعان في غرفة مشتركة حيث أنهما يشتركان في مسابقة أحسن اب، ويفكر ربيع في سرقته عندما علم أن لديه أموال كثيرة وإبنه يعمل في البورصة ويتميز بذكاء شديد .

كما يجلس الفنان على ربيع والطفل زيكا وسط المشتركين في المسابقة ويتفاجأ بأنهم على كفاءة عالية في معظم المجالات، ويدخل الطفل زيكا في تحدى في غناء الراب مع أحد الأطفال المشتركين .

وانتقل المشهد إلى سرقة على ربيع ساعات الفنان احمد الشامى، وتدخل عليه الفنانة هالة فاخر أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة احسن اب، ولكنها لم يخطر ببالها بماحدث، وقالت لهم "انتوا انطوائيين" .

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.