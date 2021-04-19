بالفيديو – إصابة دينا الشربيني بسبب مقلب رامز جلال.. وردّ فعلها يحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وقعت الفنانة دينا الشربيني، ضحية المقلب الذي يقدمه يومياً الفنان رامز جلال، في برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار” الذي يقدمه علي شاشة mbc مصر.

تصدرت النجمة المصرية تراند السوشيال ميديا بقوة شخصيتها وحركاتها وعفويته، وكالعادة بدأ رامز المقلب بمقدمة كوميدية عن دينا وقال من ضمن كلماته “مكسورة الجناح” وغيرها من المصطلحات الكوميدية، ولم يذكر رامز جلال اسم عمرو دياب بل ذكر الانفصال أكثر من مرة.

وبدأت دينا اللعب في الألعاب الموجودة بالمكان وبدت في غاية العفوية والصلابة وبعدها ركبت الكبسولة، وسيطرت عليها حالة من الرعب الشديد وظلت تصرخ بصوت عالٍ وتبعد رامز عنها.

وعقب سقوطها في حمام السباحة واكتشافها لرامز قامت بالتشاجر مع رامز ودفعه في المياه مرة أخرى وعقب الخروج سألها عن أكثر شيء لفت نظرها في البرنامج، لتجيب أن الشخصية الهندية والتي تقمصها بشخصيته المتنكر بها.

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.