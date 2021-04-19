“حرب أهلية”.. علاقة غامضة تجمع يسرا وباسل خياط طيلة شهر رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: “طبيبة تجميل قوية وواثقة من نفسها ومن قدراتها، تكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت”. بهذا الكلام تستهل النجمة يسرا كلامها عن دورها في المسلسل الدرامي الاجتماعي “حرب أهلية”، والذي تروي أحداثه قصة “مريم”، إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، التي تمرّ بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأساً على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها.

يسرا: أطلّ بدور طبيبة تكاد أن تخسر كل شيء وتحاول حماية نفسها وعائلتها…

تنطلق يسرا من نجاح مسلسل “خيانة عهد” في رمضان الماضي، لتَعِد بنجاح أكبر في “حرب أهلية” هذا الموسم، وتقول: “أعمل مع المجموعة نفسها والمؤلّفة من “العدل غروب”، والكاتب أحمد عادل، ومدير التصوير يوسف بارود، والمخرج سامح عبد العزيز”. وتضيف: “التعامل مع باسل خياط لأول مرة، هو أحد أكثر الأمور التي أسعدتني، إضافة إلى فريق الممثلين كأروى جودة، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة”. وتتوقف يسرا عند أهمية فكرة تغيير الممثل لجلده شكلاً وموضوعاً، فتؤكد: “كي لا تكون خطواته متوقّعة، وبالتالي يترك هامشاً لمفاجأة الجمهور”.

وعن الشخصية التي تقدّمها في المسلسل، تقول يسرا: “مريم هي طبيبة وصاحبة مستشفى تجميل، قوية وتعتمد على نفسها، لكنها تكتشف في لحظة معينة أنها على وشك أن تخسر كل شيء، فتحاول جاهدةً حماية نفسها وعائلتها وابنتيها اللتيْن تمثّلان كلّ حياتها”.

باسل خياط: نحن أمام مأساة اجتماعية بامتياز بخطوط درامية مرسومة بذكاء

من جانبه، يقول باسل خياط: “إننا أمام مسلسل اجتماعي بامتياز، وهي المرّة الأولى التي أقدّم فيها هذه النوعية من الأعمال في مصر”. ويضيف: “اشتقت للعودة إلى مصر، وها أنا أجد نفسي أقف أمام الفنانة الأيقونة ضمن عمل درامي واحد، وأنا واحد من جمهورها، لذا أتمنى أن يلمس الجمهور الكيمياء والانسجام على الشاشة بيننا”. ويتوقف خياط عند شخصيته في العمل، موضحاً: “لـ”يوسف” وجهة نظر معينة، ضمن تركيبة درامية صاغها الكاتب أحمد عادل بطريقة محبوكة وذكية، لذا سنراه بصورة معينة أحياناً، وبصورة مختلفة تماماً في أحيانٍ أخرى”. ويختتم خياط حديثه بالقول: “أعتبر نفسي محظوظاً بالعمل مع الشركة المنتجة العريقة، ومع المخرج سامح عبد العزيز، وأتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المتوقع له”.

سينتيا خليفة: حرصت على دراسة الشخصية وإتقان اللهجة المصرية

أما الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة القادمة حديثاً إلى مصر، فتقول: “إسناد أحد الأدوار الأساسية إليّ في عملٍ بطلته النجمة يسرا هو ضربة حظّ وفرصة ثمينة في وقتٍ واحد، فيسرا ملهمتنا جميعاً”. وتضيف: “تفرّغت للتحضير قبل التصوير لأتمكن من إتقان الدور واللهجة معاً، فالتحدّي هنا مزدوج”. وحول طبيعة الدور الذي تلعبه، تقول سينتيا: “أطلّ بدور “نادين”، وهي شخصية مركّبة، وليست من النساء اللواتي نلتقي بهنّ كل يوم، لذا عانيت صعوبة في فهم دوافعها وأسباب تصرفاتها، وهو الأمر الذي سيلمسه المشاهدون”.

أروى جودة: أقدّم شخصية إنسانة وحيدة عاشت قصة حبّ قلبت كيانها

تعبّر أروى جودة عن مدى سعادتها بالعمل مع الفنانة الكبيرة يسرا، وتضيف: “بعد سنوات أمضيتُها في الدراما التلفزيونية والسينما، ها أنا ألتقي أخيراً بالفنانة يسرا، ولا أدري بصراحة سبب تأخّر هذا اللقاء، فلطالما كانت يسرا بالنسبة إليّ قامة وقيمة عظيمة”. وحول الشخصية التي تقدّمها في المسلسل، تقول أروى: “أؤدي شخصية “فريدة”، وهي إنسانة وحيدة، تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، كما أنها مرّت بقصة حب فاشلة، قلبَت كيانها”.

الكاتب أحمد عادل: عاملتني يسرا والجهّة المنتجة معاملة الكتّاب المحترفين

يعتبر الكاتب أحمد عادل نفسه محظوظاً بأن يلتقي للعام الثاني على التوالي بالنجمة يسرا، والمخرج سامح عبد العزيز والشركة المنتجة. ويضيف: “تجمعني صداقة تمتد لأكثر من 10 سنوات مع يسرا بحكم عملي في مجال الإنتاج، وهذا الأمر سهّل عليّ إيصال أفكاري إليها بيسرٍ ووضوح، علماً أنها كانت أكثر من ساندني في تجربتي الأولى. كما أنني حصلت على الدعم المعنوي من المخرج والشركة المنتجة، ولم يتعامل معي أحد منهم ككاتب يخوض أولى تجاربه الدرامية، بل عاملوني معاملة الكتّاب المحترفين”. ويتابع: “لن أخوض أكثر في تفاصيل القصة، فكلمة واحدة قد تؤدي إلى حرق الأحداث، ولكنني أشدّد على أن شخصية “مريم” التي تؤدّيها يسرا تخوض منعطفات عدة وتشهد الكثير من النقلات، ويمكن وصف العمل بأنه يعكس صراعات أسرية حادّة”.

يُذكر أن مسلسل “حرب أهلية” من بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج “العدل غروب”. ويُعرض على منصة “شاهد” VIP خلال موسم رمضان الحالي.