مايا دياب تحصد المزيد من النجاح بـ“الكعب العالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد مرور 20 يومًا على طرحها لأغنية “الكعب العالي”، لازالت النجمة اللبنانية مايا دياب تحصد نجاح كليب الأغنية الذي تعاونت فيه مع شيرين خوري.

فكرة الكليب بسيطة، إذ ولدت أثناء تصوير عمل فني آخر في غرفة تتميز بديكور جميل جداً، وكشفت مايا دياب في تصريحات تلفزيونية عن أنها عندما دخلت الغرفة شعرت بأنه يجب الاستفادة من الديكور في عمل ما، فقررت تصوير أغنية “الكعب العالي” فيها.

وحققت الأعنية ما يقارب 7 ملايين مشاهدة على قناة مايا دياب الرسمية في موقع “يوتيوب”، كما وتصدّرت الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وظهرت مايا في كليب “الكعب العالي” في إطلالات عصرية مختلفة بدءاً من تسريحات الشعر والملابس وكذلك الأحذية التي ارتدتها، حيث ترجمت الأغنية حب مايا للأحذية وهوسها بها.

نفيد بالذكر أن أغنية “الكعب العالي” هي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة.