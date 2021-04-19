على خطى الأميرة ديانا.. هل ابتكرت جينيفر لوبيز شعراً انتقامياً بعد انفصالها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نعرف مفهوم فستان الانتقام الذي روّجت له الليدي ديانا. بعد الإعلان عن انفصالها، كشفت جينيفر لوبيز عن شعرها الانتقامي.

إنه رسمي: جينيفر لوبيز عزباء. بعد أربع سنوات من العلاقة، طلب خطوبة، زواج مؤجل، تم إلغاؤه ثم إعادة جدولته. تركت المغنية أليكس رودريغيز إلى الأبد. قرار مشترك بحسب البيان الصحافي الذي نقلته “بيبول”: “أدركنا أننا كنا أفضل كأصدقاء ونريد الانتظار للبقاء على هذا النحو.

منذ إعلان انفصالهما، ضاعفت جينيفر لوبيز صور السيلفي. بينما تسلط وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم الضوء على التناقضات المزعومة للرياضي خارج إطار الزواج، فإن المغنية تشع. أقصى ما ظهرت فيه؟ آخر مشاركة لها على Instagram. جالسة في الجزء الخلفي من سيارتها، تعرض النجمة تسريحة لا تشوبها شائبة. هي ربما تسريحة الانفصال. شعر مدبب، وحجم متحكم فيه، ولون أفتح من المعتاد. تقدم جينيفر لوبيز لنفسها تصفيفة شعر بعد الانفصال، وهذا نجاح كبير! يكفي لإسكات الشائعات التي تقول إنها تشعر بالأسى.

الشعر الانتقامي للنجمة J-LO

عندما يذهب زوجان مشهوران في طريقهما إلى الانفصال، فإن كل التفاصيل مهمة. المقابلة الأولى، أول منشور على Instagram ولكن قبل كل شيء الظهور الأول كأغنية جديدة. في كثير من الأحيان، تكمن الفكرة في اختيار زي ما بعد الانفصال الذي سيميّز الروح المعنوية إلى الأبد.

ظاهرة أشاعتها الليدي ديانا بفستان الانتقام الشهير. القصة قديمة قدم العالم. ويبدو أن جينيفر لوبيز إستوحت من ذلك. بالنسبة للمغنية، تسريحة شعر لا تشوبها شائبة تساوي ألف فستان. يتحدث البعض عن تأثير علاجي: رأس جديد لحياة جديدة. شيء واحد مؤكد في صورتها الأخيرة، البومبا لاتينا مهّدت الطريق لشعر انتقامي.