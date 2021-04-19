“بعد السّخرية منه”.. كوافير أحمد السّقا في “نسل الأغراب” يخرج عن صمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: سخر رواد بالتواصل الاجتماعي، من كوافير الفنان أحمد السقا ويدعى طه عبد الوهاب؛ بعد وضع اسمه في تتر مسلسل نسل الأغراب؛ الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

السخرية، سببها ظهور بطل العمل من دون شعر، وهو أصلع، ما دفعهم للتقليل من مجهوده ومهنته؛ ليضطر إلى الرد على كل هذه الانتقادات.

قال، في تصريحات صحافية، إنّه مستاء من الجدل الدائر حول عمله؛ وحزين من موجة السخرية التي طالته، وأكّد أن مهنته صعبة، ويبذل جهداًً فيها.

وأضاف أنّه كان على من يسخر من عمله مراعاة شعوره هو وأسرته، وبخاصةٍ أنّه كان مطلوباً منه أن يحلق شعر النجم المصري، يومياً لأن شخصيته تتطلب ظهوره حليقاً تماماً، وأي خطأ سيؤدي إلى فقدانه مهنته.

العمل قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، ويشارك فيه أمير كرارة ومي عمر ومحمد دياب وكوكبة من النجوم.