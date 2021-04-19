نجوى كرم تُغرّد خارج السرب.. “إيّاك أن يشتكيك أحد إلى الله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: دائمًا ما تختار النجمة اللبنانية نجوى كرم أقولًا ونصائح هادفة تتوجه من خلالها إلى متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. نجوى تتخذ من صفحاتها الرسمية عبر السوشيل ميديا منبرًا يتخطى حدود الترويج لأعمالها الفنية وإبداء الرأي في القضايا المجتمعية، ليكون منبرًا يرسّخ القيم التي تربينا عليها.

ووسط زحمة التغريدات المترافقة مع عرض المسلسلات الرمضانية، خرجت نجوى كرم مرّة جديدة عن السرب، بتغريدة ذات معنى عميق، نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “تويتر” وحثت من خلالها المتابعين على العودة إلى الذات والتمعن بأعمالهم وتصرفاتهم، قائلةً: “قال لها: أعطيني نصيحة يا أمي قالت: إيّاك أن يشتكيك أحد إلى الله!!”.

تغريدة نجوى كرم لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أيّد عدد كبير منهم العِبرَة من مقولة “إيّاك أن يشتكيك أحد إلى الله”، في أن كل إنسان سيحاسب يومًا على أفعاله.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند والحان وتوزيع علي حسون، أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.