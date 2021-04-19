نادر الأتات ينشر الإيجابية على طريقته.. وهذه نصيحته للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم والأزمات المتتالية التي نواجهها منذ بداية العام 2020 الحالي، يحاول النجم اللبناني نادر الأتات أن يجد بارقة أمل يساعد من خلالها الجمهور على تخطي هذه المحن حتى وإن كان ذلك بمنشورات عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي تكون الغاية منها نشر الإيجابية بين المتابعين.

وشارك نادر الأتات الجمهور في الساعات الماضية صورة جديدة له التقطها على طريقة الـSelfie، ووجه من خلال تعليقه عليها نصيحة للمتابعين مشددًا على أهمية النظر إلى الجانب المشرق من الحياة.

ونالت صورة نادر الأتات إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تفاعلوا معه من خلال التعليق عليها.

من جهة ثانية، يُتابع نادر الاتات تحضيراته الفنية للمرحلة القادمة حيث يعمل على تنفيذ عدة أغنيات جديدة باللهجة اللبنانية.

نفيد بالذكر أن نادر الأتات أصدر في الفترة الماضية أغنيته “من يومتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، واختار إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور وحققت ما يقارب الـ3 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.