شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار إضافية فى مجمل إيرادات فيلم Nobody والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فيلم الدراما الجديد Nobody من إضافة حوالى الـ 4 ملايين دولار إلى حصيلة إيراداته، في خلال أسبوع، لتصل مجمل إيرادات الفيلم إلى 32 مليونا و502 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه بدور العرض حول العالم فى 26 مارس الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و131 دولارا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و13 مليونا و371 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك"(Better Call Saul ،The Post ، Nebraska)بلعب دور Hutch Mansell، أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، جنبًا إلى تعرضه للكثير من الإهانات ولكنه يتراجع أبدًا.

ولكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة، رفض Hutch الدفاع عن نفسه أو عائلته، ما جعل ابنه المراهق بليك (Gage Munroe ، The Shack)يشعر بخيبة أمل فيه ويبدو أن زوجته بيكا (كوني نيلسن، Wonder Woman) ستبتعد هي الأخرى عنه.

وبالتالي تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.