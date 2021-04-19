"ماتش حلو".. نجوم الفن يعلقون على لقاء الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق عدد من نجوم الفن، على فوز النادي الأهلي على النادي الزمالك ببطولة الدوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإليكم تعليقات الفنانين على لقاء القمة، في التقرير التالي :

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر :" ‏مبروك للأهلي.. هارد لك الزمالك.. تحية لتألق علي لطفي في الشوط الثاني.. تحية للروح الرياضية للاعبين.. عتاب لموسيماني.. بدلا من محاولة تأمين التقدم بتغييرات تتيح مرتدات سريعة سحب شريف ولعب شوطا كاملا للمحافظة على فارق الهدف.. وهو ما لا يصح أمام الزمالك الذي يلعب بقوته الضاربة".

عزيز الشافعي

الملحن عزيز الشافعي، كتب عبر تويتر: " هزيمة مستحقة لفرقة عديمة الروح، فاقدة الهوية، متفركشة ما بين هداف إتباع ببلاش، ونجم عايز يروح للمنافس، ونجم بيفكر في التجديد

وحارس مرمى من زمان بقول إن مستواه أقل بكتير من ‎الزمالك مع كامل احترامي لمسيرته.. والباقي لا روح ولا ثقة، مدرب هارب ندل، وإدارة ضعيفة بدون خبرة.. نكسب إزاي؟".

وليد فواز

كتب الفنان وليد فواز، عبر حسابه على تويتر: "‏يوما ما سأعود.. الزمالك المستقر".

أحمد جمال

الفنان أحمد جمال، كتب عبر حسابه على تويتر: "‏ماتش حلو أوي .. مبروك للنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك، الأجوال عالمية شيكابالا ومحمد شريف، علي لطفي متألق.. الأهلي".

ندى بسيوني

كتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها على تويتر: "عاش الأهلي دائما بطلا بمن حضر.. جامدين ومافيش إلا إحنا".

وانتهى لقاء القمة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف للزمالك.

والتقى الزمالك والأهلي، مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة (حقق الفوز في 10 مباريات، تعادل في 3 وخسر في واحدة)، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة جمعها بعد خوض 11 مباراة (حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3)، ليصعد إلى المركز الثالث بعد هذا الفوز.