وفاة الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة متأثرة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت، الأحد، الفنانة الجزائرية، المطربة نعيمة عبابسة، بعد معاناتها مع المرض.

وأدخلت الفنانة الراحلة نعيمة عبابسة، إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان، وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، حسب النهار الجزائرية.



وتنحدر الفنانة نعيمة عبابسة من أسرة فنية، فهي ابنة المؤلف والملحن والمغني الجزائري الراحل عبدالحميد عبابسة وشقيقة فلة عبابسة.





وشاركت الفقيدة، في العديد من المهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي.

كما أطلقت عبابسة، العديد من الألبومات الغنائية المشهورة التي حققت نجاحا كبيرا.