شنايدر إلكتريك.. عملاق تكنولوجيا الطاقة يدشن مركزا عالميا في "دبي للسيليكون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة ترسخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي رئيسي، افتتحت شنايدر إلكتريك" مركزا عالميا للتدريب في واحة دبي للسيليكون.

وكشفت الشركة العاملة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي عن استثمارها في مركز تدريب إقليمي جديد مخصص لتقديم الدعم للعملاء والشركاء عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تزويدهم بمهارات عملية مصممة لتطوير خبراتهم في مجالات التخطيط والإدارة بما يدعم استراتيجياتهم للتحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة.



المركز يتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" مقراً له وسيقدم دورات تعليمية وتدريبية حول الأجهزة والبرمجيات التي طورتها وحدة الطاقة الآمنة في شنايدر إلكتريك.

أحدث التقنيات

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يضم المركز أحدث تقنيات الشركة في مجال مراكز البيانات بما في ذلك حلول إمدادات الطاقة غير المنقطعة والتبريد.

ويقدم المركز الجديد أيضاً دورات تدريبية على برمجيات منظومة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك وسيتمكن الشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من المشاركة في دورات المركز بشكل فعلي وافتراضي.

كما سيتم تقديم برامج تدريبية مخصصة لعملاء الشركة والتي تشمل التدرب على المنتجات الحالية أو الجديدة.

وقال زياد يوسف نائب الرئيس لوحدة الطاقة الآمنة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنايدر إلكتريك: تساهم وحدة الطاقة الآمنة في تقديم الدعم لقطاع مراكز البيانات منذ عقود طويلة وذلك عبر مجموعة من منتجات الطاقة والتبريد. وتدفع هذه الوحدة اليوم التحول في حافة الشبكة من خلال مجموعة من التقنيات الجديدة ويشكل هذا المركز التدريبي الجديد دليلاً على التزامنا المستمر بتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر المنطقة حيث سيسهم المركز في تنمية مهارات عملائنا وشركائنا في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته أكد المهندس معمر الكثيري نائب الرئيس التنفيذي الشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون أن الواحة أصبحت مركزا إقليميا للتكنولوجيا وحلول المدن الذكية مؤكداً التزام سلطة الواحة بدعم مسار سريع للتحول الرقمي الهادف لتمكين شركاء الأعمال ودعم جهودهم .

وتركز وحدة أعمال الطاقة الآمنة التابعة لشنايدر إلكتريك على الاتجاهات التقنية الناشئة مثل إنترنت الأشياء وحوسبة الحافة ومراكز البيانات الخضراء والمستدامة.