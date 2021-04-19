شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 7.. ياسر جلال يواجه أهل منطقته بحقيقة ما حدث لابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 7 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، بدخوله وزوجته نرمين الفقى غرفة ابنتهما "شهد" لحظة اكتشاف محاولتها التخلص من حياتها وصدمتهما، تطالبهما الطبيبة – نور اللبنانية – بالخروج من الغرفة سريعًا ومحاولة إنقاذها بكيسين دم ، مع توفير الأكياس الدم المتبقية بمساعد الضابط – محمود عبد المغنى.



وشهدت الحلقة ظهور الشاب ابن الطبقة الأرستقراطية – سليم – صديق الشاب – حازم – والمشكوك فيهما أن يكون واحدًا منهما متورطًا فى الاعتداء على شهد ابنة – ياسر جلال.

وفى مكالمة بين أخت ياسر جلال وزوجها مجدى فكرى ، تخبره بأن شهد حامل، فتسمعها الأخت الصغرى لشهد وينتشر الخبر فى المنطقة وبين الأسرة .

يطلب الضابط – محمود عبد المغنى – من جلال – ياسر جلال – أن يتقدم ببلاغ فى النيابة، لكنه ما زال خائفا من الفضيحة، لكن الضابط يوعده بأنه سيصل إلى الجانى فى حال أقدم على تقديم محضر ، ولن يدخر جهدا لمساعدته.

تعرف نرمين الفقى بحمل ابنتها شهد من إنعام سالوسة، ويبدأ أهل المنطقة يسخرون من ياسر جلال ويعايرونه بابنته ويؤدبهم ياسر جلال بضربهم. يتوجه بعدها لصديقة شهد ووالدتها ومع ضغط والدتها تقول إن فتاة تدعى غادة هى من اصطحبت شهد فى الحفلة ورتبت لكل شىء.

ينتقل المشهد إلى لقاء غادة والشاب سليم فى مكان سهرة – مكان حادث شهد - وتهدده إن لم يأت لمقابلة أبيها غدًا ستفضحه "وتقلب الترابيزة على الكل". يتوجه ياسر جلال إلى المكان ليقابل عادة وكان بصحبتها الشاب حازم .

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.