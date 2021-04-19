شكرا لقرائتكم خبر عن نظرات محمد فراج لـ منى زكي تثير قلق الجمهور في مسلسل "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الفنان محمد فراج قلق مشاهدي مسلسل لعبة نيوتن، حيث يؤدي شخصية "مؤنس"، بسبب ادائه التمثيلي ونظراته الغريبة التي سيطرت عليه في المشاهد التي جمعته بـ "هنا" التي تجسدها النجمة منى زكى، وهو ما لمسه المشاهدون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى زاد من غموض العمل.

وانتشرت عدد من الصور لـ محمد فراج من المسلسل اثناء تناوله الطعام مع منى زكي في أحد المطاعم الأمريكية وهو ينظر اليها نظرات غير مفهومة، وعلق رواد سوشيال ميديا قائلين: "مش مرتاحين لدور مؤنس".

يذكر أن قصة مسلسل "لعبة نيوتن" تدور حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.