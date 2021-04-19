شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 6.. هشام سليم يفاجئ أحمد عز بأنه مش هيشتغل تانى ويعدد أخطاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة السادسة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى الذى يذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 10.45 دقيقة، في اثارتها وتشويقها خاصة بأحداث نهايتها، وذلك بعدما قابل "سيف العربى" أحمد عز الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" للمرة الأولى بأحداث المسلسل، حيث لاحظ في البداية سلام فاتر من قبل الأخير عليه، ثم شرح له الأوضاع في العراق مؤكداً أن الكلام في الشارع العراقى يؤكد أن هناك خطة لتقسيم العراق لثلاثة دول.

هشام سليم واحمد عز

بعد ذلك سأل هشام سليم عن سر معاملته بشكل جاف ليفاجأه بكم الأخطاء الذى ارتكبها في العراق محملاً إياه مسئولية موت أشرف "محمد عز" بعدما رفض الاخلاء بمجرد التفجير وقرر النزول لينزل أشرف وراءه حتى لا يكون هو الجبان ويموت بعدها.

كما أكد له بأنه لم يكترث بالتعليمات وقرر بعد الانفجار التحرك في 50 مكان رغم معرفته بأنه مراقب واحتمال يتم كشفه، بالإضافة لأخطاء أخرى عددها له، ثم أخبره في النهاية بأنه "خلاص مش هيشتغل الشغلانة تانى" وتنتهى الحلقة عند ذلك.

هشام سليم

وكانت بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى الذى يذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 10.45 دقيقة بعودة سيف العربى "أحمد عز" إلى القاهرة من العراق، وهو الأمر الذى أثار فرح عائلته وبالتحديد والديه صلاح عبد الله وماجدة زكى الذى ظهر معهما للمرة الأولى خلال مشهد واحد منذ بدء أحداث المسلسل.

دينا تبكى على زميلها باسل

كما تذكر أحمد عز زيارة هند صبرى "دينا" له في المنزل بوقت سابق، وعلاقة الحب التي كانت بينهما، حينما ادعت أنها زميلته في المنزل ثم ذهبت له بتلك الحجة، أيضاً شهدت الحلقة موقف مؤثر من جانب "دينا" التي بكت على زميلها باسل حينما تذكرت لحظة موته، بعدما تم دهسه بالسيارة، واسترجعت ذكرياتها مع عملية أخرى حينما قام جاسوس بقتل نفسه أمامها دون الحصول على أي معلومة، ومساندة رفعت المسيرى "هشام سليم" لها حينما أعلمها بأنه سيسند لها عملية أخرى مؤكداً أن هذا ليس ذنبها.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.