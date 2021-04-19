شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 6.. منى زكى تخبر محمد ممدوح بنوع المولود وتتسبب فى بكائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، حيث أرسل محمد ممدوح "حازم" رسالة عبر تطبيق الواتس اب لزوجته منى زكى "هنا"، للاطمئنان عليها بعد أن تشاجرا سويا خلال الحلقات السابقة، وانقطاع الحديث بينهما، بعد تهديده لها بالطلاق.

وعلى الجانب الآخر نشبت مشاجرة بين "زى" آدم المصرى وصديقته، فحاولت "هنا" منى زكى التدخل وحل الأزمة بينهما واحتواء الأزمة بينهما بتهدئة الطرفين بشكل كوميدى، وخرجت من المنزل وتحدثت مع زوجها عبر تطبيقه "الواتس اب" وأخبرته بأنها بصحة جيدة، كما أخبرته بأن المولود "ولد".

واتصل عليها على الفور "حازم"، وسيطرت عليه حالة من البكاء الشديدة، بسبب فرحته بمعرفة أن نوع المولود "ولد"، وطلب منها أن تعود، ووعدته بأنها ستعود، خاصة أنها استلمت وظيفة، وبعد أن تحصل على الراتب الخاص بها ستحاول تدبير أمورها والعودة على الفور.

وسيطرت حالة من الرومانسية والبكاء بين "هنا" منى زكى وزوجها "حازم" محمد ممدوح، وأخبرته بأنها تفتقده كثيرا، كما سألته عما إذا كانا يعتبران مطلقين بعد تهديده لها بالطلاق، ليخبرها بعدم صحة ذلك، وأنه مجرد تهديد، وطلبت منه عدم سماع كلمة "الطلاق" مرة أخرى سواء تهديد أو غيره، لتُرسم على وجهيهما ابتسامة جميلة.

وذهبت "هنا" في اليوم التالى مع محمد فراج "مؤنس" لاستلام الوظيفة التي قام بتوفيرها لها، وأعطاها نصف مرتبها مقدما ما تسبب في إحراجها، ولكنه أخبرها بأنه يقوم بذلك مع كل الموظفين، وقام بتعيينها في منصب إدارى بمراجعة دخول وخروج الموظفين، وقامت بإرجاع مبلغ من المرتب نظير ثمن المستشفى والأدوية التي دفعها وقت تعرضها للإغماء.

ووجدت "هنا" كل الفتيات الموجودات بنفس المشروع الذي يمتلكه "مؤنس" محمد فراج بالحجاب، فذهبت إلى مكتب "مؤنس" لسؤاله عن هل ملزم عليها ارتداء الحجاب، ليرد عليها بأن الحجاب قرار شخصى من هذه الفتيات، وأنه يقوم بتوظيف المسلمين وغير المسلمين فكيف سيفرض الحجاب على المسلمات.

يذكر أن قصة مسلسل "لعبة نيوتن" تدور حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6